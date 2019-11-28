Filtre taktırmayan termik santrallere 'çevre cezası' geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallerin filtreleme projelerine fiilen 6 ay içerisinde başlamazsa, 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebileceklerini bildirdi.
28.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:29
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallerin filtreleme projelerine fiilen 6 ay içerisinde başlamazsa, 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebileceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com