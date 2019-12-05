Filtre düzenlemesi yasadan çıkarıldı
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Filtre düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

05.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:35
Filtre düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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