Filtre değiştirmek için geldikleri evden 2 bin euro ile 3 bin lira çalan 2 kişi yakalandı

KONYA'da, su arıtma cihazının filtresini değiştirmek için geldikleri İsa S.'nin evinde, askıdaki ceketinin ceplerinden 2 bin euro ile 3 bin lira çalan Mustafa Ç. (34) ile Muhammed Ö. (25) gözaltına alındı.

KONYA'da, su arıtma cihazının filtresini değiştirmek için geldikleri İsa S.'nin evinde, askıdaki ceketinin ceplerinden 2 bin euro ile 3 bin lira çalan Mustafa Ç. (34) ile Muhammed Ö. (25) gözaltına alındı. Diğer şüpheli İbrahim Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 2 Şubat Salı günü merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Hafız Ahmet Sokak'taki İsa S.'nin evinde meydana geldi. Daireye gelen 2 kişi, su arıtma cihazının filtresini değiştirip, bakım ücreti olarak 200 lira alarak ayrıldı. Bu kişiler gittikten sonra askıda asılı ceketinin ceplerini kontrol eden İsa S., 2 bin euro ve 3 bin lirasının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin, kendilerini bekleyen sürücüyle birlikte 09 AEL 167 plakalı araçla uzaklaştığını saptadı. Araç üzerine yoğunlaşan polis, 10 Şubat'ta öğle saatlerinde, Afyonkarahisar- Konya kara yolu yönünden kente tekrar giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine araç, kent merkezi girişinde durduruldu. Olay günü sürücü olan Mustafa Ç. ile eve giren Muhammed Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta kurusıkıdan bozma tabanca da ele geçirildi. Polis, diğer şüpheli İbrahim Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ