Filo kiralama şirketi Escar, 7-8 Temmuz'da halka arz oluyor

Filo kiralama sektöründe en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip filo kiralama şirketi Escar, paylarının yaklaşık yüzde 20'sini Borsa'da satış yöntemiyle halka arz edecek.

Filo kiralama sektöründe en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip filo kiralama şirketi Escar, paylarının yaklaşık yüzde 20'sini Borsa'da satış yöntemiyle halka arz edecek.

Escar açıklamasına göre, 7-8 Temmuz'da Borsa'da satış yöntemiyle eşit dağıtım şeklinde halka arz olacak şirketin payları 15,00 TL'den satılacak.

Araç kiralama sektörünün yüzde 91'lik oranla "en yüksek sözleşme yenileme oranına" sahip şirketi Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ), şirket paylarının yüzde 20,26'sının halka arzı, 7-8 Temmuz'da Borsa'da satış yöntemiyle eşit dağıtım şeklinde olacak. Şirketin halka arz fiyatı 15,00 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70'i şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi, kalan kısmı ise finansal borçların ödenmesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak.

İnfo Yatırım aracılığında "En iyi gayret" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 165 milyon TL olması bekleniyor. Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda geri alım taahhüdü de veriliyor. Şirket, dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz pay olarak dağıtılmasını da öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, Türkiye'de 39,6 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe yüksek sözleşme yenileme oranına sahip olduklarını belirterek, "2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sunduğumuz kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşamadık ve bunu da gelirlerimize yansıttık. Böylece 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapattık. Şirketin bir önceki yıl geliri ise 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Halka arzdan alacağımız güçle yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2001 yılında ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti vermek amacıyla kurulan Escar'ın "yüksek müşteri memnuniyeti" vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne "filoda mükemmeliyet (fleet excellence)" anlayışını yerleştiren şirket olduğuna işaret eden Karakaş, "Şirket olarak sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 4 bin 300 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor. Fleet excellence anlayışı bize sektörde yüzde 91 ile en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirket unvanını da kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonel araç kiralama sektörü 40 milyar TL'ye yaklaştı

Verilen bilgiye göre, şirketlerin en önemli maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları araç filolarından geliyor. Özellikle son 3 yılda araç fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir-bakım, kasko-sigorta masraflarının artması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça önemli bir pazar haline gelen operasyonel araç kiralama sektörü, regülasyonlar ve salgın nedeniyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen'e yaptırdığı araştırmaya göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'üne denk gelen 57 bin 500 adet aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçen yıl salgın koşulları nedeniyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6'da kaldı. Geçen yıl sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

2020 yılında Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2'sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu