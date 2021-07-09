Filmleri aratmayan soygun: Sosyal medyadan tanıştığı kadın evini soydu

Tekirdağ'da bir kişinin, sosyal medyadan tanıştığı ve evine davet ettiği kadın tarafından eşyaları çalındı.

Tekirdağ'da bir kişinin, sosyal medyadan tanıştığı ve evine davet ettiği kadın tarafından eşyaları çalındı.

İlginç soygun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. adlı kişi bir süre önce sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Tanıştığı kadını evine davet eden E.Ç., ardından işe gitti. E.Ç., mesaisi bitip eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Evindeki eşyaları bulamayan talihsiz adam, E.Y. adlı kadına da ulaşamayınca soyulduğunu anladı. Kamyonla evindeki eşyaların götürüldüğünü tespit eden E.Ç., soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri, E.Y.'nin bulunması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı