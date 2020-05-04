Filmleri aratmayacak hırsızlık kamerada

Filmleri aratmayacak hırsızlık kamerada Virüsü fırsat bilen 4 hırsız kapalı restoranı soydu Tente demiriyle havalandırma deliğini kırılarak içeri girdiler Hırsızlar güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı Yaklaşık 10 bin TL değerinde 56 adet bakır sürahi çalındı Eskişehir'de, Korona...

Filmleri aratmayacak hırsızlık kamerada

Virüsü fırsat bilen 4 hırsız kapalı restoranı soydu

Tente demiriyle havalandırma deliğini kırılarak içeri girdiler

Hırsızlar güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı

Yaklaşık 10 bin TL değerinde 56 adet bakır sürahi çalındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında restoranların geçici olarak kapatılmasını fırsat bilen 4 hırsız, bir restoranın havalandırma deliğinden içeri girerek yaklaşık değeri 10 bin TL olan 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde bulunan Ayten Usta Gurme restoranda meydana geldi. Sabah saat 09.30 sularında 1'i kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 hırsız restoranın bahçesine geldi. Burada biri erketeye yatarak çevreyi kontrol etti. Bu esnada iki kişi ise, aldıkları tente demiriyle restoranın mutfak ve depo kısmına giden kapının havalandırma kısma gelerek burada gedik açmaya başladı. Bir süre uğraştıktan sonra havalandırma kısmını açan hırsızlardan yaşı küçük olan bir şahıs içeri girip kapıyı açmaya zorlasa da başaralı olamadı.

'Çöp poşetleriyle bakır sürahileri çaldılar'

Aynı anda restoranın bahçe kısmındaki camı açan şüpheliler, içeri girerek güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı. Bazılarının kablosunu kesen, bazılarının ise yönünü yukarı doğru çeviren hırsızlar, restorana girdi. Aldıkları büyük siyah çöp poşetleriyle, hızlı bir şekilde bakır sürahilere doğru yönelen hırsızlar, poşetlere doldurdukları sürahileri sürükleyerek dışarı çıkardı.

'Çaldığı monitörü geri bıraktı'

Bu sırada yaşı küçük bir şüpheli, yemek siparişlerinin girildiği monitörü alarak koşar adım dışarı kaçtı. Ancak bilinmeyen bir neden aynı adımlarla geri gelerek monitörü çaldığı yere geri bıraktı. Yaklaşık değeri 10 bin TL olan 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çalan 4 hırsız girdikleri şekilde çıkarak gözden kayboldu.

'Polis geniş çaplı inceleme başlattı'

Öte yandan restoran müdürü, günlük kontrolleri yapmak için geldiği restoranda havalandırma deliğinin açıldığı görerek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası, şüphelilerin kaçabilecekleri güzergahlar araştırılmaya başlanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA