Filmlerde Gizli Semboller / Kiki ve Bouba Etkisi
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Filmlerde Gizli Semboller / Kiki ve Bouba Etkisi

28.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:03

Filmlerdeki gizli semboller bize neyi anlatıyor? Bu video da, filmlerde kullanılan çizgilerin ve beynimizi yönlendirmek için oluşturulan görsel sembollerin ne anlama geldiğini inceledik.

Bir film en temel haliyle hikaye anlatır. Sinemacılar hikayelerini daha etkili kılmak adına bir çok teknikten yararlanıyor. Ses, müzik, renkler, kostümler... Bunlar bir filmde görebildiklerimiz. Bir de göremediğimiz ama hikayenin içinde bilinçaltımıza işlenen hikaye anlatma teknikleri vardır: Kameranın hareketi 25. kare subliminal öğeler... Filmlerdeki çizgiler de farkedemediğimiz ama beynimizi yönlendiren unsurlardan biridir. Hem animasyon filmler hem de kurmaca filmler bu çizgileri kullanarak hikayelerini daha derinlikli aktarıyorlar.

Filmlerde Gizli Semboller / Kiki ve Bouba Etkisi

Kaynak: Tekmoloji

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