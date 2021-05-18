"Filmimin Hikayesi" yarışmasında birinci olan Asya Şahin, hikayesini filme çekti
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"Filmimin Hikayesi" yarışmasında birinci olan Asya Şahin, hikayesini filme çekti

'Filmimin Hikayesi' yarışmasında birinci olan Asya Şahin, hikayesini filme çekti
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri ile TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Filmimin Hikayesi" yarışmasında "Kırmızı Araba" senaryosuyla birinci olan Asya Şahin, hikayesini filme çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleri ile TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Filmimin Hikayesi" yarışmasında "Kırmızı Araba" senaryosuyla birinci olan Asya Şahin, hikayesini filme çekti.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamada, "Çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinema kültürü edinmeleri ve yedinci sanat dalına ilgilerinin artması amacıyla bu yıl 17. defa gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali'nin Filmimin Hikayesi yarışması ile bir öğrenci daha hayallerini gerçeğe dönüştürdü." ifadeleri yer aldı.

Karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu başkanlığını üstlendiği, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi, yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu, oyuncu Ceren Benderlioğlu, CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu'ndan oluşan ana jürinin değerlendirdiği ve 23 Nisan'da gerçekleştirilen ödül töreninde birinciliğe değer görülen Asya Şahin'in hikayesi yönetmen Ali Tanrıverdi öncülüğnde çekildi.

Hikayesini filme çekme deneyimi yaşayan Asya Şahin, TÜRSAK Vakfı'nın çocukların hayal gücünü geliştiren ve destekleyen bir vakıf olduğunu belirterek, 17. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen atölyelerin de kendisinin yazma becerisinin ilerlemesi açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Çocuk Filmleri Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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