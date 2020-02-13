13.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:42

TÜRSAK Vakfı tarafından 10-16 Nisan'da gerçekleştirilecek 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen "Filmimin Hikayesi" yarışmasına başvurular başladı.

Sanatsal alanlarda yeteneği olan çocukların üretime teşvik edilmesi ve sinema sanatını uygulamada öğrenmesi hedeflenen yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve CGV Mars Cinema Group'un desteklediği festivalde bu yıl ilk defa yapılacak.

Bu seneki konusu "Oyuncak" olarak belirlenen yarışmaya Türkiye'deki tüm illerde yaşayan 8-12 yaş arası ilkokul ve ortaokul çocukları katılabilecek.

Yarışmada çocukların kendi hayallerindeki filmin hikayesini yazmaları istenirken, ön jüri "Filmimin Hikayesi" kitabında yer almak üzere her bir ilden bir hikaye seçecek ve kitaplar, festivale katılan çocuklar, ilgili illerdeki okulların kütüphanelerine dağıtılacak.

Daha sonra profesyonel sinemacılar ve yazarlardan oluşan ana jüri, 81 hikaye arasından "Filmimin Hikayesi" Kısa Film Yapım Atölyesi'nde filme çekilecek hikayeyi belirleyecek.

Son başvuru tarihi 2 Mart olarak belirlenen yarışmayı kazanan çocuklar, düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: AA