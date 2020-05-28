"Filmimin Hikayesi" ve "Genç Objektif" yarışmalarına başvurular başladı Bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirilen "16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali" kapsamında düzenlenen "Filmimin Hikayesi" ve "Genç Objektif" yarışmalarına başvurular başladı.

Bu yıl ilk defa online olarak gerçekleştirilen "16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali" kapsamında düzenlenen "Filmimin Hikayesi" ve "Genç Objektif" yarışmalarına başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı festival kapsamındaki yarışmalara son başvuru tarihi, 12 Temmuz olarak belirlendi.

Festival bünyesinde yarışmalara katılacak gençleri bilgilendirmek amacıyla TÜRSAK Vakfı YouTube kanalından canlı yayında ikişer bölümden oluşan atölyeler gerçekleştirildi.

"Yaratıcı Yazarlık Atölyesi"nde aralarında "Kardeşim Benim", "Hesapta Aşk" ve "Can Feda"nın bulunduğu filmlerin senaristi Zafer Külünk eğitim verirken, "Işıklar Sönmesin", "Hoşçakal Yarın", "Mülteci", "Lal Gece" ve "F Tipi Film" yapımlarının yönetmeni Reis Çelik, "Genç Objektif Atölyesi"nde yarışmaya katılmak isteyen gençlere rehberlik etti.

Atölyeler aracılığıyla yarışmaya katılmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocuklar, "Şehirler ve Hikayeler" konusu başlığı altında, yaşadıkları şehirde geçen ve o şehre özel istedikleri hikayeyi yazarak "Filmimin Hikayesi Yarışması"na ya da yine aynı konu üzerine istedikleri bir fotoğrafı çekerek "Genç Objektif Fotoğraf Yarışması"na katılabilecek.

Yarışma kapsamında yazılacak hikayeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikaye ve fotoğraf ise bir kitap olarak okurların beğenisine sunulacak. Ayrıca bu kitaplardan birer tanesi kazananların okuduğu okulun kütüphanelerine hediye olarak gönderilecek.

Kitaba basılan hikayeler ve fotoğraflar arasından birinci seçilen yarışmacı aynı zamanda ailesiyle birlikte İstanbul'da bir hafta kalarak, yönetmenler eşliğinde Filmimin Hikayesi Yarışması'nda birinci olan hikayesini filme çekme imkanı bulacak.

"Filmimin Hikayesi Yarışması"nda birinciye dizüstü bilgisayar ve "Genç Objektif Fotoğraf Yarışması"nda ise fotoğraf makinesi takdim edilecek.

Kaynak: AA