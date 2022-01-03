Filmde giydiği kostüm nedeniyle işten çıkarılan figüran: Kimse beni teröristlikle suçlayamaz

Osmangazi ilçesi, Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce ek gelir sağlamak için filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Gümüşgöz'e 'Bordo Bereliler 2: Afrin' filminde terörist rolü verildi. Filmde kısa süre rol alan Gümüşgöz, senaryo gereği askerler tarafından vurularak, öldürüldü. Çekimlerin ardından Gümüşgöz, aynı rolde figüranlık yapan kişiler ve yönetmen yardımcıları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu kişiler ve iftirayla beni işten çıkaran şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Beni araştırmadan işten çıkarttılar. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de askerliğimi yaptım, ben de vergimi ödüyorum. Kimse beni teröristlik ile suçlayamaz. Bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Bundan sonra bu dava için yaşayacağım."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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