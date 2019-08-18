Film yapımcılarının yeni çekim merkezi: Zazadin Hanı

18.08.2019 11:14

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'da inşa edilen en büyük kervansaray Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan yapısıyla film çekimlerinde kullanılıyor.

Aksaray-Konya kara yolu yakınlarında bulunan han, dönemin önemli ticaret merkezleri arasında gösteriliyor.

Mescidi, özel odaları, hamamı, ambarı, deposu, ahırları ve geniş avlusuyla ihtişamlı şekilde ayakta duran han, tarihi film çeken birçok yapımcının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Film yapımcısı Tamer Yiğit, AA muhabirine, hanın birçok film yapımcısı tarafından tercih edilen mekanlar arasında olduğunu söyledi.

Konya'nın sinema yapımcıları açısından doğal bir plato olduğunu dile getiren Yiğit, Selçuklu'ya başkentlik yapmış kentteki hanın çevresinde başka yapıların bulunmamasını da çekim sırasında açının bozulmaması adına avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.

"Sinemacılar açısından bakacak olursak Konya'da çok kısa mesafede çok farklı mekanlara ulaşabiliyorsunuz." diyen Yiğit, şöyle devam etti:

"Tarihi film çekmek istiyorsanız zaten Konya bunun üslerinden biridir. Konya'nın tarihi yapıları doğal bir film üssü özelliği taşıyor. Bunlardan biri de Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından Zazadin Hanı'dır. Bu hanı yıllardır tüm yapımlarımızda kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl TRT'de yayınlanan ve Türkiye'nin en önemli belgesel projelerinden biri olan 13 bölümlük 'Kervan'ı bu handa çektik. Geçtiğimiz haftalarda 'İhtiyarlar Taburu' isimli uzun metrajlı filmimize yine bu han ev sahipliği yaptı. Geçen yıl vizyona giren 'Direniş Karatay' filminin çekimleri de burada yapıldı."

"Konya'yı sinema üssü yapabiliriz"

Yiğit, izleyicilerden son derece olumlu dönüşler aldıklarına işaret ederek, "Burada çok sayıda kısa ve uzun metrajlı film çekildi, çekilmeye de devam ediyor. Hanın hem açık hem de kapalı alanının olması sinema yapımcıları açısından önemli avantaj. Buradan yapımcı arkadaşlarıma sesleniyorum, birçok imkana sahip Konya'yı sinema üssü yapabiliriz." diye konuştu.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç de Zazadin Hanı'nın geniş kapsamlı restorasyonun ardından turizme açıldığını ifade etti.

Hanın içerisine çok fazla müdahale edilmediğinden özellikle tarihi filmlerin çekimleri için cazip olduğunu anlatan Genç, "Tarihi mekanların aslına uygun olarak filmlerde gösterilmesi adına çekimler burada yapılıyor. İnşallah gerek film yapımcılarının gerekse ziyaretçilerin hana talebi daha da artar ve turizm açısından daha önemli hale gelir." dedi.

Kaynak: AA