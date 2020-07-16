"Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi" başladı "Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi"nin ilk oturumunda yeni sinema kanunu ve sektöre etkisi ele alındı.

"Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi"nin ilk oturumunda yeni sinema kanunu ve sektöre etkisi ele alındı.

Film Yönetmenleri Derneği ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor.

Yönetmenler Derneği YouTube kanalından canlı yayınlanan "Sinema Destek Programları" başlıklı oturumda, geçen sene TBMM'de kabul edilen "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Türk sinemasına etkileri konuşuldu.

Oturumu yöneten yönetmen Reis Çelik, destek alan projelerin sete çıkmadan ön hazırlıktan geçirilmesi amacıyla düzenlendiğini anımsatarak, "İstiyoruz ki filmler hazırlık olarak çekilsin ve sete çıkabilsin." dedi.

"Farklı bir vizyon ortaya koymaya çalıştık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için detaylı bir kanun değişikliğine ihtiyaç olduğunu ve yasanın 2019'da çıktığını söyledi.

Yapılan değişikliklerin olumlu dönüşlerinin salgın süreci sonrasında daha net görüleceğini ifade eden Yavuzkanat, şunları kaydetti:

"Fiili anlamda uygulamada yaşadığımız sorunların neredeyse tamamına çözüm getiren bir kanun oldu. Çözümlerin yanında birkaç ek destek türü de getirerek farklı bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. Özellikle yabancı film yapım desteği ve ortak yapım desteklerinin hayat geçmesiyle uluslararası alana açılma noktasında da bir inisiyatif aldık. İlk yönetmen desteği de başarılı bir şekilde uygulanıyor."

Yeni sinema yasasıyla getirilen değişikliklere değinen Yavuzkanat, düzenleme öncesinde desteklerin geri ödemesiz olması ve harcamaların iki katı yerine verilen desteklenen tutar kadar fatura istenmesi konularında taleplerin öne çıktığını anlattı.

Yavuzkanat, "Yükümlülükler yerine getirildiği takdirde desteklerimizin tamamı hibe şeklindedir. Filmin çekilip vizyon şartı varsa vizyona girmesi, yoksa bize teslim edilmesi gerekiyor, bu da zaten işin asli unsuru." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılanların sorularına da cevap veren Yavuzkanat, yasanın uzun yıllar tüm kurumlardan alınan görüşler ve ardından TBMM'de gerçekleştirilen toplantılar sonrasında çıkarıldığını vurguladı.

Sanat sineması yapılaması zor olduğu için destekleniyor"

Yapımcı Yamaç Okur, uzun süredir bakanlık destekleri üzerine çalıştığını belirterek, sinema yasasıyla getirilen yeniliklere ilişkin bilgi verdi.

İlk film desteklerinde iyileştirme yapıldığını dile getiren Okur, film başına ilk yıllarda 150-200 bin lira destek verildiğini, 2019'da bu desteğin ortalama 711 bin liraya çıktığını kaydetti.

Sektörün ihtiyaçlarına dair değerlendirmede bulunan Okur, ulusal bir sinema kurumunun kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Arthouse sanat sineması Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın da birçok yerinde az izleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da yapılması zor olduğu için bu filmlere destek veriyor."

Okur, yeni destek türlerinde sinema salonlarına verilen desteğin de yer aldığını, salgın nedeniyle zor bir dönemden geçen özel salonların dışında alternatif gösterim alanlarına da ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA