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Film ve dizi izleyenler için Samsung Q800T QLED 8K Smart

Samsung Q800T QLED 8K TV'ler sahip oldukları teknolojik özellikler ile evde film veya dizi izleme deneyimini sinema keyfine dönüştürüyor.

Film ve dizi izleyenler için Samsung Q800T QLED 8K Smart
20.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:04

Samsung Q800T QLED 8K TV'ler sahip oldukları teknolojik özellikler ile evde film veya dizi izleme deneyimini sinema keyfine dönüştürüyor.

Samsung açıklamasına göre, televizyonlar teknolojide ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak evleri adeta bir sinema salonuna dönüştüren ürünler olarak da büyük ilgi görüyor. Bu televizyonlar içerisinde Samsung Electronics'in Q800T QLED 8K Smart TV modeli, gerek boyut olarak sunduğu seçenekler gerekse teknolojik özellikleri ile farklılaşıyor.

Kullanıcıların tercihine göre 65", 75" ve 82" seçenekleri bulunan Q800T QLED 8K TV'ler; sundukları çözünürlük, sahip oldukları işlemci, görüntülerdeki ayrıntıları ortaya çıkan özellikleri ve ses yetenekleri ile öne çıkıyor.

Gerçek 8K çözünürlüğe sahip Q800T QLED 8K TV'nin, 4K çözünürlüğün 4 katı bir çözünürlüğü ve 33 milyon pikseli bulunuyor.

Samsung Q800T QLED 8K TV'de bulunan güçlü Quantum İşlemci 8K sayesinde, AI Görüntü Yükseltme ve Uyum Sağlayan görüntü özelliği ile izleme deneyiminin keyfi çıkarılabiliyor. Samsung'un derin öğrenme teknolojisine sahip işlemcisi, gerçek zamanlı sahne analiziyle, parlaklık düzeyi ve sesleri her seyir koşulu için optimize ediyor. Ayrıca Quantum İşlemci 8K, farklı türdeki kaynakları ve görüntüleri yapay zeka öğrenme yöntemiyle 8K'ya yükseltiyor. AI Görüntü Yükseltme, dokular ve kenarlar oluştururken parazitleri piksel piksel azaltıyor.

"Direct Full Array" özelliği

Bu TV'lerde yer alan "Direct Full Array" özelliği ise çoklu konsantre arka ışık bölgelere, saf beyaz ve en karanlık görüntüler için hassas bir şekilde ayar yapıyor. Direct Full Array ile aydınlık ve karanlık sahneler için daha yüksek kontrast elde ederken filmlerdeki en ince ayrıntılar bile yakalanabiliyor. Ayrıca, Arka Işık Bölge Kontrolü, filmlerde en doğru siyah tonlarıyla görüntülerde derinlik oluşturuyor.

Ayrıca, Samsung Q800T QLED 8K TV'de Nesne Takip Eden Ses+ (OTS+) teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde her sahnedeki hareketi takip eden gerçekçi sinematik ses deneyimi yaşanabiliyor. Yukarıya ve aşağıya doğru ses vermesi için yerleştirilmiş hoparlörler üç boyutlu bir ses oluşturuyor. OTS+ sayesinde, ses ekranda nesnelerin hareketlerini takip ederken her zamankinden daha dinamik bir şekilde akıyor.

Kaynak: AA

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