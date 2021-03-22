Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı
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Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı

22.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:04

Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı Pompalı tüfekle kovaladıkları şahsı sığındığı fotoğrafçıda yaraladılar Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde...

Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı

Pompalı tüfekle kovaladıkları şahsı sığındığı fotoğrafçıda yaraladılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde şahsı yaralayarak kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu adamı sokakta gördü. Şahıslar arasında yaşanan bağrışma ardından şüpheliler, alacaklı olduğu adamı saklanmak için girdiği fotoğrafçı dükkanında sıkıştırdı. Şüpheliler pompalı tüfekle adamı burada yaraladıktan sonra kaçtı. Ayaklarından yaralan şahıs olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın kendisini kovalayan şüphelilerden kaçarak bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı görülüyor. Dükkana gelen kar maskeli şüphelilerin pompalı tüfekle şahsı yaraladıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralanan adama 112 ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı
Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı
Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı
Film sahnelerinin aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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