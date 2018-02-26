Film Sahnelerini Aratmayan Hırsızlık Kamerada! 200 Binlik Soygun Yapıp Kaçtılar

Kadıköy'de hırsızlar, gümrük müşavirlik şirketine zorla girip 57 yaşındaki çalışanın ellerini ve ayaklarını bağlayarak yaklaşık 200 bin lirayı çaldı.

Şüphelilerden birinin iş yerinin eski çalışanı olduğu öğrenildi. Ve ayrılmadan önce çalışanın cep telefonundan kardeşine "Ellerim ayaklarım bağlı, iş yerinin alt katındayım" şeklinde mesaj yazdıkları tespit edildi.

SOYGUNCULAR, BAĞLADIKLARI ADAMIN TELEFONUNDAN MESAJ ATMIŞ

Polisi arayan bir kişi ağabeyinden iş yerinin alt katında bağlı olduğu yazan bir SMS aldığını söyleyerek müracaatta bulundu. Polis bu ihbarı değerlendirerek iş yerine gittiğinde H.E.'nin elleri ve ayakları bağlı bir şekilde buldu.

BENİ BAĞLAYIP 200 BİNİ ÇALDILAR

Kurtarılan H.E. polisteki ifadesinde "Kapı çalınca açtım. Aniden içeri giren maskeli ve silahlı kişiler beni iş yerinin alt katına indirdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Kasanın anahtarını bulup açtılar. İçindeki 10 bin dolar, 10 bin EURO, 6 bin lira ve 50-60 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtılar" dedi.

Şüphelilerin ayrılmadan önce cep telefonu alarak kardeşine mesaj attıklarını söyleyen H.E. "Orada öleceğimi sandım. Ancak polis beni kurtardı" diye konuştu.

POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakasını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin de kimliklerini belirledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

24 Şubat'ta Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler Mustafa Ö.(32), Sercan Ö.(35), Enis A.(35) ile G.Ö.(26) ve S.Ö.(23)'ü gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramada 4 bin 600 Euro ile 5 bin 600 lira ve 36 adet çeyrek altın ile pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

SOYGUNU PLANLAYAN ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Polis soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Sercan Ö.'nün eski bir şirket çalışanı olduğu belirlendi. Şüphelinin bir süre önce iş yerinden kovulduğu, ardından soygun planı yaptığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Ö.(32), Sercan Ö.(35), Enis A.(35) tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı.