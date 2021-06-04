Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
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Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri

Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da polis ekiplerine terörle mücadele kapsamında nefes kesen profesyonel eğitimler verildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerine terörle mücadele kapsamında nefes kesen profesyonel eğitimler verildi. Eğitimler, film sahnelerini aratmadı.

Terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak, personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla çeşitli birimlerde görev yapan personele Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesince profesyonel eğitmenler eşliğinde "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğitimi" düzenlendi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Polis ekiplerine verilen profesyonel eğitimler nefes keserken, eğitim anları film sahnelerini aratmadı. Drone ile havadan görüntülenip emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

(Halil Dağ/İHA)

Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri
Film sahneleri değil profesyonel polis eğitimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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