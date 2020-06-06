Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
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Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı

Türkiye'de en fazla tüketilen sardalye balığı, en lezzetli dönemine girdi.

Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
06.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:25

Türkiye'de en fazla tüketilen sardalye balığı, en lezzetli dönemine girdi. Sardalye avına çıkan küçük teknelere martıların eşlik etmesi ise eşsiz kareler ortaya çıkardı.

Türkiye denizlerinde sardalye avı başladı. Gırgır ve trol teknelerinin avlanmasının yasak olduğu bu süreçte küçük tekneler ve olta balıkçıları tarafından yakalanan başta sardalye olmak üzere diğer balıkla tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 20 TL'ye alıcı bulan sardalyenin bu dönemde denizlerde yağlanarak lezzetlendiği balıkseverler tarafından biliniyor. Balıktan dönen 11-12 metrelik küçük teknelerin martılarla karaya dönme anları ise drone ile görüntülendi. Film sahnelerini aratmayan kareler Marmara Denizi'nde kaydedildi.

Balıkçılar, korona virüsünden dolayı işlerin biraz düşük olduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlaması vardı. İhtiyarlar evinde, gençler sokaktaydı. Aslında biz 65 yaş üstüne balık satıyorduk. Şu an işlerimiz biraz artmaya başladı. Sardalye yağlandı ve lezzetlendi. Somonun kilogramı 90 TL'den 50 liraya düştü. İstavritin kilosu 40 TL gidiyor. Kolyos, çupra, levrek satılsa da ağırlıklı olarak sardalye gidiyor. Ufak tekneler denize açılmaya başladı. Büyük gırgırlara da yasak var, zaten personel sayısı da düştü. Alabana dediğimiz küçük 11-12 metrelik tekneler çıkıyor. Biri 10 kasa biri 15 kasa yakalıyor, çeşitlilik artıyor. Sardalye fiyatı da 15 liradan 20 liraya çıktı. Vatandaşlarımızın çoğu sardalyenin yağlandığını bilmiyor. Bilse sürekli ondan alacak" diye konuştu.

Bir başka balıkçı esnafı Şefik Değirmencioğlu ise salgın döneminde ister istemez işlerde biraz azalma olduğunu dile getirerek, "Biraz piyasaya hareketlilik geldi. Balık fiyatlarımız gayet normal. Mevsim balığımız sardalye de geldi. Çok güzel ızgarası oluyor. Hastalık süreci biraz hırpaladı. Balık yasakları vardı, fakat küçük teknelere serbest. Olta ile balık getirenler var. Ağ balıkçıları da var, lakin küçük teknelerle yapılıyor. Büyük gırgır ve trol yasak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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