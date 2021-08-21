FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
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FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir binada klima motorunun patlamasından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışmayla söndürüldü.

ANTALYA'da bir binada klima motorunun patlamasından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Meraklı kalabalık ise ellerinde cep telefonuyla yangını film izler gibi seyredip, kaydetti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Klima motorunun patlamasından meydana geldiği tahmin edilen yangında dumanları ve patlama sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin balkonundan zaman zaman dışarıya doğru alevler çıkarken, aynı binanın 2'nci katında oturan bir kişinin ise atletli şekilde balkona çıkarak, hiçbir şey olmamış gibi yangını seyretmesi dikkati çekti. İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmayla söndürdü.

Yangının çıktığı esnada olay yerine gelen meraklı kalabalık ellerindeki cep telefonuyla bir taraftan alevleri görüntülerken, bir taraftan ise film izler gibi yangını seyretti. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER
FİLM İZLER GİBİ YANGINI SEYRETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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