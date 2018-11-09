Film İzler Gibi İzlediler

Antalya'da sevgilisinden ve işinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen genç, 60 metrelik baz istasyonu direğinde intihar girişiminde bulundu. Genç kadın, arkadaşını intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraş verirken, kalabalıklar ise olanları cep telefonları ile görüntüledi

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Hal Kavşağı yakınındaki bir GSM firmasının baz istasyonu direğine bir kişinin intihar amaçlı çıktığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Baz istasyonunun bulunduğu caddeye ulaşan ekipler, direğin üzerindeki kişinin, kısa süre önce işi ve sevgilisinden ayrılan 41 yaşındaki Oktay Ü.olduğunu tespit etti. Polislerin yerden ikna çalışmalarına cevap vermeyen Oktay Ü., baz istasyonun ek yüksek noktasına çıktı.

ARKADAŞIN İKNA ÇABALARI

Bu sırada arkadaşının intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen Esengül E. de olay yerine geldi. Genç kadın arkadaşını ikna etmek için uzun süre dil döktü ama başarılı olamadı. Esengül E., "Oktay her şey düzelir, lütfen atlama. Bir konuşalım. Her şeyin düzelmesi için elimden geleni yapacağım" sözleriyle arkadaşını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı hava yastığını açarak ikna çabalarına devam etti. İtfaiye merdiveniyle Oktay Ü.'nün olduğu yüksek noktaya ulaşan bir Yunus Timi, bu kez havada ikna çalışmalarına başladı. Arkadaşının bir türlü inmemesi üzerine Esengül E. de baz istasyonu direğine tırmanarak arkadaşının ikna olmasına katkı sağladı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından Oktay Ü., ikna edildi ve direğin merdivenlerinden indi. Gözleri dolu şekilde arkadaşına sarılan Oktay Ü., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada polisin ikna çalışmalarını çevredeki kalabalık meraklı bakışlarla izledi ve cep telefonları ile görüntüledi.

(İsa Akar-Suat Metin/İHA)