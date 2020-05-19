Film gibi; uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı
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Film gibi; uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

Film gibi; uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldıANTALYA'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan Aziz G., burada mahsur kaldı.

Film gibi; uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı
19.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:23

Film gibi; uyuşturucu için karantina bölgesine kanalizasyondan girmek isterken mahsur kaldı

ANTALYA'da uyuşturucu madde almak için karantina altındaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan Aziz G., burada mahsur kaldı. Kurtarılan Aziz G.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 3834 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girdi. Aziz G., karantina bölgesine 500 metre kalan kanalizasyonda mahsur kaldı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., rögar kapağından merdiven yardımıyla çıkarıldı.

Uyuşturu madde krizi yaşadığı sırada kanalizasyona girdiğini, ancak nereden ve nasıl girdiğini hatırlamadığını söyleyen Aziz G., "Krize girince bütün kemiklerim kırılacak gibi acımaya başladı. Bir arkadaşımla karantina bölgesine girmek için kanalizasyona girdik. Ancak o beni bırakıp gitti. Ben yolumu şaşırınca burada mahsur kaldım" dedi. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını verdi.

Aziz G.'ye, karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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