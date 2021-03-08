Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi
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Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi

08.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:26

Adana polisi takip ettiği tırda hassas burunlu köpekle yaptığı aramada 50 kilo esrar ele geçirdi.

Adana polisi takip ettiği tırda hassas burunlu köpekle yaptığı aramada 50 kilo esrar ele geçirdi. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente gelen bir tırda esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis tırı takip etmeye başladı. Yapılan takipte narkotik amiri, polisleri anbean yönlendirdi. Takip sonucunda tır uygun bir yerde durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramalarda tırın dorsesinde 22 parça halinde 50 kilo esrar ele geçirildi. Tırda bulunan U.Y. (38) ve S.A. (26) isimli iki zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Operasyon ise saniye saniye görüntülendi.

Sorgusu tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

-İHA-

Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi
Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi
Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi
Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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