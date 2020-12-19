Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
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Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

19.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:06

Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi Adana polisi, takip sonucu durduğu hafif ticari araçta detektör köpeği "uzi" ile yaptığı aramada çamurluk kısmında 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi Polisin operasyon anı saniye saniye görüntülendi Adana polisi, takip sonucu durduğu...

Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Adana polisi, takip sonucu durduğu hafif ticari araçta detektör köpeği "uzi" ile yaptığı aramada çamurluk kısmında 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi

Polisin operasyon anı saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana polisi, takip sonucu durduğu hafif ticari araçta detektör köpeği "uzi" ile yaptığı aramada çamurluk kısmında 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine başlattığı takipte, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen hafif ticari aracın, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halinde olduğunu belirledi. Polis, şüpheli aracın peşine düşüp takibe başladı. Araç, polisin 'dur' ihtarına bir süre uymadı. Zanlı, bir süre sonra yakalanacağını anlayınca aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Polis,duran araçtaki sürücü S.A.'yı gözaltına aldıktan sonra araçta özel eğitimli narkotik detektör köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisine çamurluk kısmına özel bir göz yapıldığını tespit etti. Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış halde 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı sürücü emniyete getirildi. Zanlı emniyette susma hakkını kullandı. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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