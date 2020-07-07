Film gibi olay, hiçbir şey göründüğü gibi değil
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Film gibi olay, hiçbir şey göründüğü gibi değil

Sivas'ta tartıştıktan sonra kavga eden iki arkadaştan birisi diğer arkadaşının motorunu yaktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Film gibi olay, hiçbir şey göründüğü gibi değil
07.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:44

Sivas'ta tartıştıktan sonra kavga eden iki arkadaştan birisi diğer arkadaşının motorunu yaktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Yenişehir Mahallesinde eski fuar alanında meydana geldi. Boş alanda keçilerini yayan Serkan Çakar, alanda bulunan iki arkadaştan birinin gaspına uğradı. İki arkadaştan biri olan O.K., Çakar'dan keçi yemek istediğini belirterek bir keçi vermesini istedi. Çakar, keçilerin süt keçisi olduğunu ifade ederek O.K.'yı reddetti. O.K. zorla bir keçi alarak yanında bulunan arkadaşının motorunun sepetine koydu. Motorun sahibi olan arkadaşı H.S., motorun sepetine konulan keçiyi alarak tekrardan boş alana bıraktı. Çobanın üzerine yürüyen O.K.'ye engel olmaya çalışan arkadaşı H.S.'nin arasında kavga çıktı. Duruma sinirlenen O.K., arkadaşı olan H.S.'nin motorunu ateşe verdi.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri motoru söndürdü. Motor kullanılmaz hale geldi. O anlarda alandan bulunan çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı. Birbirinden şikayetçi olan iki arkadaş polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Öte yandan keçilerin sahibi Serkan Çakar, keçisinin zorla alınmasından dolayı O.K.'den şikayetçi oldu.

Arkadaşının motorunu yaktı

Çoban Serkan Çakar, iki arkadaşın aralarında tartıştığını ve birinin arkadaşının motorunu yaktığını belirterek, "Ben burada keçilerimi yayarken 2 kişi madde kullanıyorlardı. Keçilerden biri onların yanına kaçtı. Keçiyi almaya gittiğimde, şahıslardan biri yemek için benden keçi istedi. Bende bunlar süt cinsi, et fazla çıkmaz, oğlaklar da küçük veremeyiz dedim. Ben sarhoş olduklarını anladığım için kısa kesip uzaklaşmak istedim. Sonra keçileri sürdüm. Keçiyi isteyen biri keçiyi kucaklayıp motosikletin sepetine attı. Diğer arkadaşı da indirmeye çalıştı. O ara yanlarına ben geri gidince keçiyi indirdiler. Bana hakaret etti. "Çoban versene bir tane zorla mı alalım" dedi. Tehdit etti. Sonra motosikletten bıçak almaya gitmiş. Arkadaşı engel olmaya çalıştı. Bende keçileri sürüp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştım. Polisi aradım. O sıra arkadaşından kurtulmak için ona vurdu. Dövüşmeye başladılar. Bende gidip ayırdım. Sonra şahıslardan biri gitti diğerinin motorunu yaktı. İtfaiyeyi aradım gelip söndürdüler. Polisler geldi. Bende şahıslardan şikayetçi oldum. Motoru yanan şahıs arkadaşıymış. O da ondan şikayetçi oldu" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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