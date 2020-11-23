Film gibi hırsızlık
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Film gibi hırsızlık

23.11.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:08
Film gibi hırsızlık

Malatya'da film gibi hırsızlık gerçekleştirilip, bankadan 1 milyon lira değerindeki altın çalındı.

Malatya'da film gibi hırsızlık gerçekleştirilip, bankadan 1 milyon lira değerindeki altın çalındı. Olayla ilgili bir kişi yakalanıp tutuklandı, bir kişi de aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçede yaşayan H.Ö. isimli şahsa ait, 1 milyon lira değerindeki 642,5 gram 22 ayar bilezik, 256 adet Cumhuriyet ve 1 adet çeyrek altının çalınması olayı ile ilgili özel ekip kuruldu. Özel ekibin yaptığı çalışmalarda, müştekinin oğlu A.Ş.Ö'nün banka kasasının anahtarını evden çalarak iş birliği yaptığı soy isim benzerliği bulunan O.Ö, isimli şahsa verdiği tespit edildi. Aynı bankadan hesap açtırıp kasa kiralayan O.Ö, isimli şahsın banka görevlilerinin yanından uzaklaşmasıyla H.Ö'ye ait kasayı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ancak iki hafta sonra tekrar aynı bankaya giderek kasayı açıp içerisindeki 1 milyon lira değerindeki altınları aldığı, bozdurup kendi adına ilçedeki başka bir bankadan hesap açtırıp parayı önce Gaziantep'e, oradan da KKTC'deki bir bankaya kendi adına gönderdiği daha sonra KKTC'deki bankadan çektiği bu parayı A.Ş.Ö'ye verdiği ve A.Ş.Ö'nün kayıplara karıştığı tespit edildi. O.Ö isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. O.Ö'nün suçunu itiraf ettiği ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

A.Ş.Ö isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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