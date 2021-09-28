Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı İl başkanının evine silahla giren şahıs, ailesini rehin aldı ve onu para çekmesi için ATM'ye yönlendiren şahıs polis ekiplerinden kaçamadı Samsun'da film senaryolarını aratmayacak gasp olayının şüphelisi polisin takibi sonucu yakalanarak...

SAMSUN (İHA) - Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı

İl başkanının evine silahla giren şahıs, ailesini rehin aldı ve onu para çekmesi için Atm'ye yönlendiren şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

SAMSUN - Samsun'da film senaryolarını aratmayacak gasp olayının şüphelisi polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir siyasi partinin Samsun İl Başkanı Ü.T.'nin evine balkondan giren silahlı bir kişi ailesini rehin alarak kendisinden para istedi. İl Başkanı Ü.T.'yi bankanın ATM'sine yönlendiren gaspçı bir yandan da cep telefonu ile canlı görüşme yapıp polisi aramamasını sağlamaya çalıştı. Fırsat bulan Ü.T. polisten yardım istedi. Samsun polisi alarma geçti ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler Ü.T.'yi Atakent mevkisinde ATM'lerin yanında buldu. Ancak, gaspçı ile telefonla görüntülü konuştuğunu fark edince dikkatli çalışma başlattı. Bir süre sonra gaspçı, polisler eve ulaşmadan kaçmayı başardı. Polis yaptığı araştırma sonucu söz konusu olayı 32 yaşındaki A.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan A.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim olayla ilgim yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"Gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı

Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

 8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

 Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı

Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mehmet Nuri Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Müge Anlı
Spor Umut Meraş Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ziya Selçuk Selçuk Bayraktar Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Film gibi gasp girişiminin şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:15:05. #1.11#