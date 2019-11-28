Film gerçek oldu

28.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:45

Burhaniye ilçesinde, Belediye tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla çekilen kısa film, yaşanılanlarla gerçek oldu. 24 Kasım Öğretmenler Gününde Burhaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan 'Unutulmayacaklar'a' adlı film senaryosu, film yayınlandıktan sonra gerçek oldu.



Film senaryosu gereği; emekli ve yalnız yaşayan bir öğretmenin, 24 Kasım, gününde, öğretmen olmuş eski bir öğrencisi tarafından ziyaret edilmesiyle birlikte 40 yıl sonra yaşanan bir buluşmayı konu alıyordu. Film, sosyal medyada yayımlandıktan sonra öğretmenini gören 40 yıl önce ki eski öğrencisi, öğretmenini ziyaret ederek filmi gerçek hayata taşıdı. Filmin başrol oyuncusu emekli öğretmen Gülsevil Bozyel'in Ayvalık Lisesinden öğrencisi olan kendisi de öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olup Ayvalık'ta yaşayan, Zeynep Saçıkara, Burhaniye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelerek filmde gördüğü emekli öğretmeni Gülsevil Bozyel'in öğrencisi olduğunu ve kendisine ulaşmak istediğini bildirdi.



"Ben Ayvalık Lisesi öğrencilerinizden 854 Zeynep"



Gülsevil Bozyel'in evinde sürpriz bir buluşma ayarlayan belediye film set ekibi, Gülsevil Öğretmeni arayarak teşekkür ziyaretine geleceklerini bildirdi. Set ekibini karşılamak için kapıya çıkan emekli öğretmen, film senaryosunda ki gibi öğrenci numarasını söyleyerek kendini tanıtan eski öğrencisini karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 40 yıllık buluşma duygu dolu dakikalara sahne oldu.



"Ben de sizin gibi öğretmen oldum"



Buluşma sonrası kahve içerek doya doya hasret gideren ikili, eski okul yıllarını konuşarak o günleri yad etti. Set ekibinin "Nasıl bir Öğretmendi?" sorusu üzerine "Bize öğretmenlikten çok annelik yaptı. Disiplinli ama bir o kadar da şefkatli, anaç ve sevecendi. Ben de onun gibi olabilmek için öğretmen oldum. Hayatıma yön veren kişiydi, yıllar sonra Burhaniye Belediyesinin yayınladığı kısa film vesilesiyle öğretmenime kavuştum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim "dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA