Film eleştirmenlerinin güncel durumu "CineLink Talks"ta ele alındı
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Film eleştirmenlerinin güncel durumu "CineLink Talks"ta ele alındı

Film eleştirmenlerinin güncel durumu 'CineLink Talks'ta ele alındı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

"Eleştirmenlere hala ihtiyaç var mı?" başlıklı söyleşide, film festivallerindeki şeffaflık ve çeşitliliğin film endüstrisine etkileri ve film eleştirmenlerinin durumu konuşuldu.

"Eleştirmenlere hala ihtiyaç var mı?" başlıklı söyleşide, film festivallerindeki şeffaflık ve çeşitliliğin film endüstrisine etkileri ve film eleştirmenlerinin durumu konuşuldu.

27. Saraybosna Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen çevrim içi "CineLink Talks" etkinliğini, yapımcı Paula Alvarez Vaccaro yönetti.

Brezilya'dan etkinliğe katılan film eleştirmeni Pedro Tinen, film kritiği yapmak, filmlerin analiz edildiği programlarda konuşmak veya görüşlerini kaleme almak için bir birikime sahip olunması gerektiğini ve bunun da zor elde edildiğini söyledi.

Film eleştirisi yönteminin, medyanın yapısına göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Tinen, "Bugün filmler hakkında yorumlar yapan çok farklı sesler var." ifadesini kullandı.

İngiltere'den yapımcı Uzma Hasan, film eleştirmenliğinin korumacı bir sisteme sahip olduğunu, fakat film endüstrisinin geleceği için genç eleştirmenlere de fırsat vermek gerektiğinin altını çizdi.

"Film eleştirileri seyircinin kararını etkiliyor"

Bulgaristan'dan akademisyen Dina Iordanova da hem gazetelerde hem de dijital platformlarda yer alan film eleştirilerinden örnekler vererek, film eleştirilerinin seyircinin kararını etkilediğini kaydetti.

Etkinliğe Almanya'dan katılan festival yöneticisi Heleen Gerritsen, eğlence türündeki içeriklerin çeşitliliğe daha açık bir alan olduğunu dile getirdi.

Gerritsen, dizi platformlarının güncel gelişmelere ve toplulukların taleplerine hızlı bir şekilde tepki verdiğini de vurguladı.

Kanadalı film festivali yapımcısı Aashna Thakkar ise film eleştirisi alanında gelecekte değişikliklerin olabileceğini, film eleştirisinin sinema ekosisteminde sahip olduğu yerin değişebileceğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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