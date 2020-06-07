Film arası evlilik teklifi
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Film arası evlilik teklifi

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliğinde evlilik teklifi sürprizi yaşandı.

Film arası evlilik teklifi
07.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:32

ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliğinde evlilik teklifi sürprizi yaşandı. Hasan Çetinkaya, film arasında kız arkadaşı İmran Turaç'a evlenme teklifinde bulundu. Turaç, büyük heyecanla 'evet' karşılığını verdi.

Koronovirüsle mücadeleyi devam ettiren Konyaaltı Belediyesi, düzenlediği güvenli sosyal etkinliklerle halka da moral veriyor. Uncalı Mahallesi açık pazar yerinde, perşembe hariç her akşam çok sayıda araçla yapılan 'arabada sinema' etkinliği, 'Bizim İçin Şampiyon' filmiyle devam etti. 200'e yakın araç ile gelenler, Ahmet Katıksız'ın yönettiği film için erkenden yerini aldı. Yaklaşık 2 saat süren filmin gösterimi sırasında Hasan Çetinkaya adlı genç, kız arkadaşı İmran Turaç'a evlenme teklifinde bulundu. 

FİLM ARASI TEKLİFHasan Çetinkaya, aracında her şeyden habersiz film izleyen kız arkadaşı İmran Turaç'ı beyaz perdenin önüne davet etti. Şaşkınlık içinde perde önüne çıkan Turaç, diz çökerek evlenme teklifi eden Çetinkaya'ya heyecanla 'evet' dedi. Farklı bir evlenme teklifi planladığını, bunun da en iyi yolunun Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği 'arabada sinema' etkinliği sırasında olabileceğini düşündüğünü anlatan Hasan Çetinkaya, sosyal medya hesaplarından Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e bu düşüncesini aktardığını söyledi. Başkan Esen'in de hemen kendisiyle iletişime geçtiğini ve ilgili birime yönlendirdiğini dile getiren Çetinkaya, o andan sonra kendisine her türlü olanağın sağlandığını kaydetti. Başkan Semih Esen ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Hasan Çetinkaya, aldığı 'evet' cevabıyla da mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söyledi.Böyle bir evlenme teklifi alacağını beklemediğini dile getiren İmran Turaç ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Hasan Çetinkaya'nın evlilik teklifi için Konyaaltı Belediyesi'nin 'arabada sinema' etkinliğini düşünmüş olmasından dolayı çok mutluğu olduğunu belirten Başkan Esen de çifte 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan Hasan Çetinkaya'ya hiç düşünmeden destek sözü verdiğini dile getiren Esen, ilgili birimden görevli personele konuyla ilgili gerekeni yapmaları için talimat verdiğini kaydetti. Başkan Esen ayrıca çiftin de kabul etmesi halinde nikah akitlerini gerçekleştirebileceği sözünü verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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