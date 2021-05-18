Fillikçioğlu; "19 Mayıs, geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fillikçioğlu; "19 Mayıs, geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür"

Fillikçioğlu; '19 Mayıs, geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Fillikçioğlu, "19 Mayıs, geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da başlattığı ve tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelesinin 102. Yıldönümünü heyecan ve coşkuyla karşılandığını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Birinci Dünya Savaşının yenilgiyle sonuçlanması sonucu; Mustafa Kemal Atatürk büyük eseri Nutuk'ta da belirttiği üzere "Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya İstiklal ya Ölüm" diyerek büyük kurtuluş mücadelesi yoluna çıkmıştır. Bugün bu yolculuk bir asırdan taşmıştır. Bu nedenle; 19 Mayıs; zaferle sonuçlanan bir asra sığmayan yolculuğun ilk adım günüdür. Milletimizin tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının günüdür. Milletin azim ve kararının, manevi gücünün ispat günüdür. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür. Kurtuluş Mücadelesi yolunda bugün 102 yıl katledildi. Aradan geçen 102 yılda, 19 Mayıs 1919 heyecanından, coşkusundan ve öneminden hiç bir şey kaybetmemiş aksine milletin hürriyet aşkının ve sarsılmaz gücünün simgesi olarak katlanarak devam etmiştir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir bayramın da bulunduğu, 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan haftayı Gençlik Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Fillikçioğlu, "Yılın En Genç haftasını, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinin gölgesinde bırakmayarak; online olarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendiriyoruz. Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' gediği gençlerimizin, mutlu, sağlıklı, bilim ve teknolojide içinde bulunduğumuz çağın üzerine çıkabilecek nesiller olmaları adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşamadığımız tek bir gencimiz kalmasın anlayışımızla, Bakanlığımız olarak gençliğin olduğu her yerdeyiz diyerek; gerek spor gerek gençlik gerekse yurt hizmetlerimizle ilgili yatırımlarımızı Aydın'ımızın her köşesine götürmek amacıyla ilk adımlarımızı attık" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen İl Müdürü Fillikçioğlu şöyle devam etti;

"Siz, milletin temel direği, dinamiği, geleceğimizin teminatısınız. Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir. Şan ve şeref dolu tarihimizin gururunu gelecek nesillere aktaracak olan sizlersiniz. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize eminiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cennet vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Milletimizin Aydın'ımızın ve gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Ben Affleck Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fillikçioğlu; "19 Mayıs, geleceğimizin teminatı gençlerimizin günüdür" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 23:32:06. #1.14#

title