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Filli Boya'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 16 milyon liralık destek paketi

Filli Boya, koronavirüsle mücadele kapsamında toplamda 16 milyon TL'lik destek paketini hayata geçirdi.

Filli Boya'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 16 milyon liralık destek paketi
28.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:56

Filli Boya, koronavirüsle mücadele kapsamında toplamda 16 milyon TL'lik destek paketini hayata geçirdi.

Filli Boya'dan yapılan açıklamaya göre, toplumun her kesimine dokunan 3 destek paketini hayata geçiren Filli Boya, bu kapsamda Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık katkıda bulundu.

Filli Boya ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda okullarından ayrı kalan çocukları da düşündü.

Filli Boya, içinde bulunulan bu zor dönemde okulların fiziki koşullarını iyileştirmek, hijyenik olarak gelecek eğitim-öğretim yılına hazır hale getirmek ve çocuklara umut aşılamak için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boya yardımı yaptı. Bu destekle öğrenciler, eğitime yeni renkleriyle ve tertemiz olarak "merhaba" diyecek.

Filli Boya, yaşanan zorlu dönemde en önemli iş ortaklarından olarak gördüğü ve daralan gelirleri sebebiyle her zamankinden daha fazla destek olunması gerektiğine inandığı boya ustalarına da katkı sağlıyor. Filli Boya bu doğrultuda, Filli Ustalar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 25 bin gıda destek kolisini ustaların evlerine dağıttı.

"Betek Boya olarak üstümüze düşeni yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç yaşamadığımız, büyük ve küresel bir sorunla boğuşuyoruz. Bu süreci ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşabiliriz. Bugün 'ben' değil, 'biz' demenin ne kadar doğru bir haslet olduğunu bir kez daha görüyoruz. Betek Boya olarak bu süreçte ülkemiz ve insanımız için her zaman olduğu gibi üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destekte bulunduk. Şu anda okullarından uzak olan çocuklarımıza umut olmak, onları bu zor dönemde biraz da heyecanlandırmak istedik. Bu amaçla çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılında daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boyayı okullarımıza gönderdik. Bu sayede eğitimlerine çok daha renkli ve hijyenik bir şekilde devam etmiş olacaklar. Yine her zaman olduğu gibi bu dönemde de en büyük paydaşlarımızdan boya ustalarımızın da yanındayız. Bu anlayışla 25 bin adet gıda destek kolisini Filli Ustalar'ın evlerine ulaştırdık."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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