Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona eriyor
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Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona eriyor

Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona eriyor Gaziantep'teki fillere uzun uğraşlar sonucu Sri Lanka'da eş bulundu Gaziantep'te 10 yıldır eş aranan erkek filler için Sri Lanka'dan eş bulundu.

21.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:09

Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona eriyor

Gaziantep'teki fillere uzun uğraşlar sonucu Sri Lanka'da eş bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 yıldır eş aranan erkek filler için Sri Lanka'dan eş bulundu. Önce doğum ve sağlık gibi sebeplerden filleri vermekten vazgeçen Sri Lankalı yetkililer bu kez resmi düzeyde yürütülen görüşmelerle ikna edildi.

Gaziantep'te 2010 yılında dünyanın döndüncü Avrupa'nın en büyük havyanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen "Gabi" ve Pili" isimli fillerin 10 yıl eş hasreti sona erecek. Dünyanın ilk tüp bebek fillerinden olan Gabi ile arkadaşı Pili, Sri Lanka'dan getirilmesi planlanan dişi fillerle çiftleştirilecek. 10 yıldır Gaziantep'in maskotu haline gelen ve tüm dünyada uygun eş aranmasına rağmen bulunamayan müzmin bekarlar, bu kez hem yalnızlıklarını giderecek hem de neslini devam ettirebilecek. İsrali'deki Telaviv Hayvanat bahçesinden Gaziantep'e getirilen ve getirildiklerinde 5 yaşında olan filler için 2010 yılından itibaren eş aranmaya başlandı. Dünyanın hemen her yerindeki hayvanat bahçeleri ile doğal yaşam parkları ile irtibata geçen Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler yaptığı tüm girişimlere rağmen uygun adaylar bulamadı. Yaşı, türü gibi bir çok özelliğin de sorgulandığı arama çalışmalarında bulunan uygun özellikteki filleri ise Gaziantep'e gönderilmek istenmedi.

2013 yılında umutlandılar

Yaklaşık 3 yıl süren girişimler sonucunda Sri Lanka'nın başkenti Colombo'daki hayvanat bahçesinde bulunan 2 dişi fil için irtibata geçildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Sri Lankalı yetkililer arasında yapılan ve anlaşma aşamasına gelen görüşmeler ile umutlanan Gabi ve Pili isimli fillerin eş hayali görüşmelerin tıkanması ile suya düştü. Sri Lanka'daki hayvanat bahçesi yetkilileri hayvanların hamileliği, sağlık durumu gibi gerekçeleri göstererek, filleri vermekten vazgeçmesi üzerine müzmin bekarlar dünya evine giremedi.

7 yıldır her yerde eş aranıyor

Daire Başkanı Celal Özsöyler, Sri Lanka'daki hayvanat bahçesi yetkilileri ile 2013 yılında kurulan ve olumlu sonuçlanmayan görüşmelerin ardından dünyanın her yerinde 2 fil için eş araması çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti. Özsöyler, yapılan tüm girişim ve arama çabalarına rağmen fillere uygun eş bulanamadığını da sözlerine ekledi.

Yeniden Sri Lanka'lı gelin umudu

Özsöyler yaklaşık 7 yıl sonra yeniden Sri Lanka'daki hayvanat bahçesi ile yeniden iletişime geçerek,hayvanat bahçesindeki 2 dişi file talip olduklarını yeniden bildirdi. Bu kez resmi düzeyde yapılan görüşmelerde önemli yol kat edildi. Gaziantep'e gelin getirilecek fillerin özelliklerini inceleyen ve onaylayan Özsöyler ve beraberindeki ekibin görüşme ve yazışmaları devam ediyor.

Başkan Özsöyler, Colomba hayvanat bahçesinde bulunan ve kendilerinin aradığı özellikteki dişi fillerden ikisini kısa süre içerisinde Gaziantep'e getirmeyi planladıklarını kaydetti. Özsöyler, "Gaziantep hayvanat bahçesinde iki tane müzmin bekar filimiz var. Bunlar için yurt dışındaki diğer hayvanat bahçeleri ile görüşüyoruz. Özellikle Sri Lanka ile görüşüyoruz ve bize iki tane dişi fil vereceklerini söylediler. Şuanda yazışmalar devam ediyor en kısa zamanda hayvanat bahçemizde bulunan erkek fillerimize dişi filleri getireceğiz" dedi.

Fıskiyeli serinleme keyfli

Öte yandan Afrika sıcaklıklarının etkili olduğu hayvanat bahçesindeki 2 bekar fil, yazlık alanlarda bulunan havuzlara girerek veya fıskıye ile su sıkılarak serinletiliyor. Özsöyler, "Havaların erken ısınmasından dolayı filleri de serinletmemiz gerekiyor. Kendilerinin hem kışlık alanlarında hem de yazlık alanlarında havuzları var fakat biz yine de fıskiyeler ile serinletiyoruz. Kendileri de üzerlerine çamur atarak hem güneşin ışığından koruyorlar, hem de serinlemiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Fillerin 10 yıllık eş hasreti sona eriyor

Kaynak: İHA

Manşet

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