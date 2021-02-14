Filler Uzaydan Takip Ediliyor, Peki Nasıl?

Doğal yaşam ortamları insanlar tarafından yok edilen fillerin kendilerine kalan bölgelerde günden güne azalan sayılarını korumak için yardıma ihtiyaç duydukları kesin.

Doğal yaşam ortamları insanlar tarafından yok edilen fillerin kendilerine kalan bölgelerde günden güne azalan sayılarını korumak için yardıma ihtiyaç duydukları kesin. Bunu onlara borçlu olan yine biziz.

Oxford Üniversitesi WildCRU biriminde çalışan bilim insanları teknolojik gelişmeleri avantajlarına kullanarak uzaydan fil sayımına başladılar. Dünya'dan yüzlerce kilometre uzaktaki uydular sayesinde çekim yapıldıktan sonra yeni geliştirilen bir algoritma ile bu fotoğraflardaki fillerin sayımı gerçekleştiriliyor.

Araştırmalar teknolojiyi test etmek amacı ile Güney Afrika Addo Ulusal Fil Parkı'nda başladı. Kendi fikrimi eklemeden duramayacağım. Bir makineye fil bulmayı öğretebiliyoruz da nasılsa hala insanlara o filleri rahat bırakmayı öğretemiyoruz…

KAÇAK AVCILAR NE OLACAK?

Günümüze kadar kullanılan oldukça masraflı ve uzun zaman alan teknikler yerine kullanılmaya başlanan yeni teknolojinin oldukça hızlı olduğu ve fil popülasyonunun azalmasını önlemek için çok işe yarayacağı söyleniyor. Yine aklımdan geçenleri paylaşmadan duramıyorum; kaçak avcıların yakalanmasına da faydası olursa ne de iyi olur!

Darısı nesli tükenmekte olan diğer hayvanların da başına.

Kaynak: Space Mag Türkiye