Filiznur'un Hedefi Altay Armasıyla 2020 Paralimpik Oyunları

Zihinsel engeline rağmen başladığı jimnastikte onlarca madalya kazanarak birçok aileye umut ışığı olan İzmirli Filiznur İmer, 25 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Japonya'da gerçekleşecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Altay formasıyla temsil etmek istiyor.

Türkiye elemeleri için çalışmalarını sürdüren 17 yaşındaki genç sporcuya en büyük destek spor yaşamında ve tedavi sürecinde büyük rol üstlenen annesi Süreyya İmer'den gelirken; anne İmer Altay Spor Kulübü'nün desteğiyle hedeflerinin Japonya'da Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak olduğunu söyledi. Engellerin sevgi ve doğru tedaviyle aşılabileceğini söyleyen Süreyya İmer; ''Birçok engelli ailesine sesleniyorum, hayal etmek başarmanın yarısıdır. Biz hayal ettik ve başardık, onlar da başarabilir. Kızıma 2 yaşında zihinsel engel ve otizm tanısı konuldu. Filiznur, 6,5 yaşında jimnastiğe başladığında koşmakta bile zorlanan bir çocuktu. Spor ile doktorları bile hayrete düşüren bir gelişim kaydetti. Spordaki başarısı eğitim hayatını da olumlu etkiledi. Altay Spor Kulübü'nün engelli gençlerimiz için gerçekleştirdiği etkinliklere katılmamız yeni bir başlangıcı beraberinde getirdi. Altay'ın ilgi ve desteğiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi Altay formasıyla temsil etmek istiyoruz.'' dedi.

Kaynak: Bültenler