Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
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Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum

Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Filiz Adalı (36), savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ZONGULDAK'ta, 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Filiz Adalı (36), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşi hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı verildiği belirten Adalı, "Artık sesimi duyurmak istiyorum. Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" dedi.

Kilimli ilçesinde yaşayan Filiz Adalı, Zonguldak Adliyesi'ne giderek, 19 yıldır evli olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve hakarete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 3 çocuk annesi Adalı'nın ifadesinin ardından savcılık, S.A. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. Önceki gün eşi S.A.'nın çocuklarıyla yaşadığı eve geldiğini anlatan Adalı, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

OĞLU 'GELME ANNE SENİ VURACAK, SİLAHI VAR' DEMİŞTehditlerin artması üzerine komşusuna sığındığını belirten Filiz Adalı, "'Seni öldürürüm, kurşuna dizerim' dedi. Dün öğlen evden çıkarken 'Çıktığını göreyim, kafanı ezeceğim. Seni vuracağım' diye laflar söyledi. Sonra bir ara gidince ben de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Evde olduğunu bildiğim için tekrar eve gidemedim. Sonra Kilimli ilçesinde komşumun evine geçtim. Oğlum, 'Gelme anne, seni vuracak. Silahı var' dedi. Hala aynı tehditleri bana söylüyor. Oğlum da hala bana 'Eve gelme, seni öldürecek' diyor" dedi.'ÖLDÜRÜLEN KADINLAR ARASINDA OLMAK İSTEMİYORUM'Filiz Adalı, evlendiği günden beri fiziksel, sözlü ve cinsel şiddete maruz kaldığını, boşanma davası açacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben bu öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum. Devletin bana yardım etmesini istiyorum. Ev kadınıyım. Benim maddi gelirim yok. Çocuklarımın yanına gidemiyorum. Başka kadınla ilişkisi var. 1,5 yıldır başka kadınla yaşıyor ve hala gelip beni tehdit ediyor. Ben boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Ben öldürülmek istemiyorum. Oğlum halen beni sorduğunu ve öldüreceğini söylediğini bana anlatıyor. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Bu öldürülen kadınların arasında olmak istemiyorum. O kadar kadın öldürüldü. Benim ismim geçmesin bu öldürülen kadınların arasında."


Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum
Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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Filiz'in isyanı: Öldürülmek istemiyorum - Haberler
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