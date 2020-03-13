Filistinlilerin yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle mücadelesi "El-Urme Tepesi'nde" devam ediyor
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Batı Şeria, İsrail, Güncel

Filistinlilerin yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle mücadelesi "El-Urme Tepesi'nde" devam ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, akşam olduğunda evlerine çekilmek yerine, El-Urme Tepesi'nde İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini engellemek için nöbet tutuyor.

13.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:30
Filistinlilerin yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle mücadelesi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, akşam olduğunda evlerine çekilmek yerine, El-Urme Tepesi'nde İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini engellemek için nöbet tutuyor.

Batı Şeria'nın en yüksek tepesi Urme'de Filistin bayrağının özgürce dalgalanmasını isteyen Filistinliler her akşam bir araya geliyor. Bayrağın çevresinde çadırlar kuran Filistinliler geceyi ateş yakıp, çay içip, marşlar söyleyerek geçiriyor.

Yahudi yerleşimciler ise sosyal medyada sık sık tepeye baskın yapma ve kontrol altına alma çağrılarında bulunuyor.

"Tepe gerçek bir miras"

Tepede nöbet tutanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Raid Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada Urme Tepesi'nin Beyta beldesi sakinlerinin kaybetmeyi göze alamayacağı "gerçek bir miras" olduğunu belirtti.

Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere tepedeki Filistin bayrağını indirme fırsatı vermemek için nöbet tutmaya devam ettiğini aktaran Nasır, "Küçüklüğümüzden bu yana topraklarımızdan vazgeçmeme ve onları koruma bilinciyle yetiştirildik. Burada kalacağız ve hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Nasır, İsrail güçlerinin bölgeye baskın düzenleyeceği endişesini de taşıdıklarını vurgulayarak, doğuda Ürdün Vadisi'ne bakan, kuzeyinde İtimar Yahudi yerleşim birimi bulunan tepenin önemli bir konuma sahip olduğunu aktardı.

"Burada topraklarımızı savunuyoruz"

Tepede nöbet tutan Filistinli Arif Şurfa, Yahudi yerleşimciler tarafından "bir Yahudi mirası olduğu" iddiasıyla dağın kontrolünü ele geçirme çağrılarına karşı bölgede nöbet tuttuklarını ifade etti.

Tepenin Beyta beldesi sakinleri ve komşu beldeler için büyük önem taşıdığını belirten Şurfa, işgalci İsrail'in 1988'de tepeyi ele geçirmeye çalıştığını, Beyta beldesi sakinlerinin ise bununla mücadele ettiğini söyledi.

Bu yolda şehitler verdiklerini, bazılarının yaralandığını, İsrail askerlerinin 15 evi yıktığını ve yaklaşık 300 genci gözaltına aldığını anlatan Şurfa, "Burada nöbet tutuyor ve topraklarımızı savunuyoruz." diye konuştu.

"Toprağımıza el uzatılmasına izin vermeyeceğiz"

Beyta Belediye Başkanı Fuad Maali, yerleşimcilerin "kutsal" kabul ettikleri tepenin zirvesindeki 9 dönümlük bir alanı ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in tepeyi kontrol etme isteğinin yeni olmadığına işaret eden Maali, Yahudi yerleşimcilerin önde gelenlerinin sürekli tepeye tırmanmak ve ayinler yapmak için çağrılarda bulunduğunu bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Beyta beldesindeki tüm Filistinlilerin tepeyi savunma ve bölgenin Yahudi yerleşim birimi haline getirilmesini engelleme konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Maali, şunları kaydetti:

"Tepe tarihi bir öneme sahiptir. Tepede antik saraylar ve Kenan dönemine ait devasa su sarnıçları bulunuyor. Biz burada hiçbir yerleşimcinin onurumuza ve toprağımıza el uzatmasına izin vermeyeceğiz."

İsrail askerlerinin "ölümcül müdahalesi"

Filistinli bir grup Beyta beldesi yakınlarındaki El-Urme Tepesi'nde 11 Mart'ta yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetini engellemek için gösteri düzenlemişti.

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmesi sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Muhammed Abdülkerim Hamayil şehit olmuştu.

Sözde barış planı İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurmasının ardından Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri hız kazandı.

Trump'ın açıkladığı sözde barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Filistin verilerine göre, sadece Nablus civarında, yaklaşık 40 bin yerleşimcinin yaşadığı yaklaşık 39 yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda yaşayan Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ve onların mülklerine sık sık saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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