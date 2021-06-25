Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları "gece karmaşası" eylemleri devam ediyor
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Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları "gece karmaşası" eylemleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında "Sabih" dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu "Avitar"ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, "gece karmaşası" adını verdikleri protestolar düzenliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında "Sabih" dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu "Avitar"ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, "gece karmaşası" adını verdikleri protestolar düzenliyor. Ellerinde meşalelerle yürüyen Filistinliler, İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı sloganlar attı.

Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları 'gece karmaşası' eylemleri devam ediyor
Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları 'gece karmaşası' eylemleri devam ediyor
Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları 'gece karmaşası' eylemleri devam ediyor
Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları 'gece karmaşası' eylemleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları "gece karmaşası" eylemleri devam ediyor - Haberler
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