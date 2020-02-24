Filistinlilerin işgal altındaki topraklarına ait mülkiyet belgeleri dijital ortama aktarıldı

24.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:22

Filistin'deki Yasir Arafat Vakfı, Filistinli mültecilerin İsrail işgali altındaki topraklarına ait mülkiyet belgelerini dijital ortama aktardı.

Yasir Arafat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasır el-Kudva, vakıf tarafından düzenlenen sempozyumda konuya ilişkin bilgi verdi.

Kudva, Birleşmiş Milletler (BM) Uzlaştırma Komisyonu kayıtlarına göre evlerinden zorla çıkarılan Filistinli mültecilerin toprak mülkiyetlerine ilişkin belgelerin bilgisayar ortamına aktarıldığını söyledi.

Yaklaşık 2 milyon belgenin yer aldığı bu sistemin, 1948'de Filistinli mültecilerin zorla çıkarıldığı ve İsrail tarafından kontrol altına alınan arazilerin mülkiyetine ilişkin önemli ve temel bilgilere erişim imkanı sağladığını aktaran Kudva, sistemin yaklaşık 540 bin arsaya ait belge ve mülk sahiplerinin isimlerinin yer aldığı 210 bin kart dizini içerdiğini ifade etti.

Bilgi ve belgelerin, Filistinlilere ait yaklaşık 5,5 milyon dönüm araziyle ilgili olduğuna işaret eden Kudva, bu arazilerin halihazırda İsrail tarafından yasa dışı olarak kontrol altına alınmış olduğunu vurguladı.

Kudva, BM Uzlaştırma Komisyonunun 1966'da Filistinli mültecilerin topraklarına ilişkin sunduğu kadastro planında Necef (Negev) Çölü'nün yer almadığını aktardı.

Kadastro planının, 1973'te bir nüshasının Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail'e verilene kadar BM'de kaldığını kaydeden Kudva, Filistin'in BM Komisyonu tarafından güncellenen nüshasını edindiğini aktardı.

Nasır el-Kudva, "Filistinlilere ait toprakların mülkiyetine ilişkin bu bilgilere, bugün bilgisayardaki sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Filistinli mülteciler, ailelerine ait mülklere ilişkin bilgilere ayrıntılarıyla ulaşabilir." dedi.

Kudva, ayrıca İsrail ile yapılacak herhangi bir müzakere sürecinde bu belgelerin kullanılabileceğini duyurdu.

BM Uzlaştırma Komisyonu

Türkiye, Fransa ve ABD'nin yer aldığı Uzlaştırma Komisyonu, BM tarafından 1948'de kurulmuş ve bundan bir yıl sonra faaliyetlerine başlamıştı.

Komisyon, 1966'da, Osmanlı Devleti ve İngiltere'nin tapularına göre, BM Genel Kurulu'na Filistinli mültecilerin toprak mülklerine ilişkin arazilerin ölçüleri, sınırları, mülk sahiplerinin isimlerinin yer aldığı kapsamlı bir kadastro planı sunmuştu.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla Filistinliler, zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldı. Hala işgal ve abluka altında bulunan, mülteci konumunda yaşayan milyonlarca Filistinli, vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor.

Kaynak: AA