FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI - Haberler
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FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GALATA Kulesi çevresinde halay çekerek yeni yıl kutlaması yapan Filistinliler, halay sonrası birbirinin omzuna çıkan 4 Filistinli dengede duramadı.

GALATA Kulesi çevresinde halay çekerek yeni yıl kutlaması yapan Filistinliler, halay sonrası birbirinin omzuna çıkan 4 Filistinli dengede duramadı. Arkadaşlarının üzerine düştü.

Yeni yıl eğlenceleri Galata Kulesi çevresinde devam ediyor. Filistinli gençler de yeni yıl kutlamaları için, Galata Kulesi'nin çevresinde toplandı. Yabancı uyruklu yaklaşık 20 kişilik grup halay çekerek kendi dillerinde şarkı söyledi. Gençler eğlencenin dozunu kaçırdı, birbirlerinin omuzuna çıktı. 2 kişi olarak başlayan insandan kule, 4 kişiye yükseldi. Omuz omuza çıkan grup dengede duramadı, arkadaşlarının üzerine yıkıldı. Düşme sonucunda yaralanan olmadı. Grup, polisin uyarısının ardından dağıldı.

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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