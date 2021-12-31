FİLİSTİNLİLERİN 'İNSANDAN KULESİ' BÖYLE YIKILDI

GALATA Kulesi çevresinde halay çekerek yeni yıl kutlaması yapan Filistinliler, halay sonrası birbirinin omzuna çıkan 4 Filistinli dengede duramadı. Arkadaşlarının üzerine düştü.

Yeni yıl eğlenceleri Galata Kulesi çevresinde devam ediyor. Filistinli gençler de yeni yıl kutlamaları için, Galata Kulesi'nin çevresinde toplandı. Yabancı uyruklu yaklaşık 20 kişilik grup halay çekerek kendi dillerinde şarkı söyledi. Gençler eğlencenin dozunu kaçırdı, birbirlerinin omuzuna çıktı. 2 kişi olarak başlayan insandan kule, 4 kişiye yükseldi. Omuz omuza çıkan grup dengede duramadı, arkadaşlarının üzerine yıkıldı. Düşme sonucunda yaralanan olmadı. Grup, polisin uyarısının ardından dağıldı.