Filistinlilerin direnişi, İsrail yönetimini Yahudilerin "Kudüs günü" rotasını değiştirmek zorunda bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinlilerin direnişi, İsrail yönetimini Yahudilerin "Kudüs günü" rotasını değiştirmek zorunda bıraktı

Filistinlilerin direnişi, İsrail yönetimini Yahudilerin 'Kudüs günü' rotasını değiştirmek zorunda bıraktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilerin direnişi sayesinde İsrail polisi Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" kapsamındaki bayrak yürüyüşünün rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilerin direnişi sayesinde İsrail polisi Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" kapsamındaki bayrak yürüyüşünün rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

İsrail yönetimi, Yahudilerin bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'ndan yapılması planında geri adım attı.

Güvenlik kurumlarının verdiği tavsiye sonucu, Yahudilerin yürüyüş için Şam Kapısı yerine Yafa Kapısı'ndan girmesi kararlaştırıldı.

Rotanın değişmesiyle Yahudilerin, Kudüs günü kapsamında yapacağı bayrak yürüyüşünde Eski Şehir'in Müslümanlara ait bölgelerinden geçmesi de engellenmiş oldu.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 305 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
Son dakika haber | İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
Son dakika haber | İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Diego Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistinlilerin direnişi, İsrail yönetimini Yahudilerin "Kudüs günü" rotasını değiştirmek zorunda bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:18:34. #1.14#

title