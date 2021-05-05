Filistinlilerden tutuklu gazeteci Alaa Al-Rimawi'nin serbest bırakılması için protesto

Batı Şeria'nin El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, açlık grevi yapan tutuklu Filistinli gazeteci Alaa Al-Rimawi serbest bırakılması için protesto etti.

Batı Şeria'nin El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, açlık grevi yapan tutuklu Filistinli gazeteci Alaa Al-Rimawi serbest bırakılması için protesto etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nin El Halil kentinde 15 gün önce Filistinli gazeteci Alaa Al-Rimawi evine baskı düzenleyerek gözaltına almıştı. Gözaltına kararına gerekçe göstermeyen İsrail, Alaa Al-Rimawi'ye 4 ay hapis cezası vermişti. Haksızlığa uğradığını hisseden Alaa Al-Rimawi gözaltına alındığı gün açlık grevine başladı. 15 gündür açlık grevinde olan Alaa Al-Rimawi, El Halil halkından geldi. El Halil'de yaşayan Filistinliler de Al-Rimawi'nin serbest bırakılması talep ederek İsrail'i protesto etti.

Protestoda katılan Filistinli gazeteci Akram Al-Natsheh, "Herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltına alınan ve profesyonelce çalışan meslektaşım Alaa Al-Rimawi'yi desteklediğimiz için buradayız" dedi.

Filistinli gazeteci İyad Hamad ise, "Filistinli gazetecilerin İsrail işgalinde maruz kaldığı haksızlık ihlal ve saldırıları kınıyoruz. Uluslararası örgütleri, İsrail işgalinin saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestoya gazetecilerin yanı sıra yerel insan hakları örgütlerinde görevliler de katıldı. İnsan hakları aktivisti Issa Amr, "İnsan hakları ve basın özgürlüğünü savunan pek çok uluslararası kuruluşla iletişime geçtik. İsrail hapishanesinde Al-Rimawi'nin serbest bırakılması için her şey yapmaya hazırız" diye konuştu.

(Sari Jaradat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı