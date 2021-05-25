Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki

Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarında oluşan enkazın üzerine grafiti yaparak, sivilleri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarında oluşan enkazın üzerine grafiti yaparak, sivilleri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve İsrail'in sivillere hedef alan saldırılarına tepki göstermek amacıyla bina enkazı üzerine grafiti yaptı. Grafitiler, gönüllü Filistinliler ve grafiti sanatçıları tarafından yapıldı.

Çizimlere katılan Gazze Ravasi Kültür Merkezi Genel Müdürü Fayez Al-Hasani, "Son İsrail saldırılarında kullanılmaz hale gelen el-Şuruk Kulesi'nin molozları üzerinde grafiti yaptık. Bu resimler Filistin halkının her türlü yolu ve sanatı kullanarak İsrail'in işgaline direnmeye devam ettiğini gösteriyor. Kalem ve kelime, kalp ve akıl ile işgale hayır demeye devam edeceğiz. İsrail uçakları Filistin halkının kararlılığını ve azmini azaltmayacak" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39'u kadın, 66'sı çocuk olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Burak Sergen Şevval Şahin
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:09:54. #1.15#

title