Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem

Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Batı Şeria'daki El-Bire kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde bir araya gelen göstericiler, açlık grevi yapan 9 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istedi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarına tepki gösterilen eylemde, uluslararası topluma da tutukluların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Eylemciler gösteride ayrıca, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Ramallah ve El-Bire kentlerindeki Filistinli Gruplar Koordinatörü İsam Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için yapılan açlık grevi eylemlerinin devam ettiğini söyledi.

İsrail'in hapishanelere baskınları ve tutuklulara yönelik saldırıları artırdığını ifade eden Bekr, Filistinli tutuklulara uluslararası desteğin daha fazla olması gerektiğine vurgu yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan 10 Filistinli tutukluyu tecrit ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada söz konusu tecridin, Filistinli yüzlerce idari tutuklunun toplu açlık grevine gidebileceği yönündeki belirtilerin arttığı bir döneme denk geldiğine işaret edilmişti.

Filistinli tutuklulardan birinin açlık grevine son vermesi nedeniyle halihazırda grev yapan Filistinli sayısı 9 oldu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Seren Serengil Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mert Günok Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:00:59. #1.16#

title