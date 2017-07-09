Filistinlilerden "Diriliş Ertuğrul"Un Müziğine Arapça Güfte: "Ümmetin Dirilişi"

FURKAN GÜLDEMİR - RABİH DAMAJ - Çoğunluğunu Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin oluşturduğu müzik grubu "Emced"in, üzerine Arapça sözler yazarak yorumladığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği, Arap dünyasında büyük ilgi gördü.



Daha çok Filistin'i konu alan ezgileriyle tanınan müzik grubu, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan tarihi yapım "Diriliş Ertuğrul"un Arap dünyasında yakaladığı başarının ardından, dizinin müziğini "Ümmetin Dirilişi" güftesiyle Arap dinleyiciyle buluşturdu.



Grubun kurucusu Nasır el-Gazzavi, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde, aldıkları küçük bağışlarla kurdukları stüdyoda, AA muhabirine "Emced Grubu'nu ve Ümmetin Dirilişi'ni Arap dinleyicisine ulaştırma hikayelerini" anlattı.



"Ümmetin Dirilişi"



"Diriliş Ertuğrul"u yayınlandığı ilk bölümden itibaren "ilgiyle" takip ettiklerini dile getiren Gazzavi, dizinin Arap dünyasındaki büyük başarısı üzerine müziklerini özel bir esere dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti.



Gazzavi, "Dizinin sadece Lübnan'da değil tüm Arap ülkelerinde yakaladığı büyük başarı ve yüksek izlenme oranları dikkatimizi çekti. Böylece dizinin müziklerini özel bir esere dönüştürmeyi düşündük ve yeni güfte arayışına girdik." dedi.



Dizi müziğinin üzerine söz yazılmasının zor bir iş olduğunu kaydeden Gazzavi, "Üç şairden şiir istedik. Filistinli şair Hamid Derviş'in şiiri en uygun olanıydı." diye konuştu.



Gazzavi, "Ey ümmetimiz gücünüzü kuşanın. Atların sırtlarına semerleri bağlayın. Vallahi izzet bizi çağırıyor. Bu gemi ile denize dalacağız." şeklinde başlayan "Ümmetin Dirilişi" adlı eserde, dizinin ruhuna uygun olarak ümmetin birlik ve bütünlüğünün vurgulandığına işaret etti.



Filistinli müzisyen ayrıca "Tarih ve şeref tekerrür eder. Sor bizi Kisra'ya Kayser'e. Ayak izlerimizi biliyor Hayber. Haine acıma topraklarında." gibi sözlerin de dinleyiciyi coşturduğunu ifade etti.



Sosyal medyada yüz binlerce beğeni aldı



Aslında grubun seslendirdiği tüm eserlerin özgün bestelerden oluştuğunu belirten Gazzavi, "Ancak 'Ümmetin Dirilişi' isimli eser, meşhur bir Türk dizisinin müziğini kullandığımızdan dolayı bizim için bir istisna oldu." ifadelerini kullandı.



Gazzavi, geçen ramazan ayının 20'sinde besteyi Arapça sözlerle buluşturduklarını söyledi.



Eserin, gruba ait sosyal medya platformlarında yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Gazzavi, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldığını ve paylaşıldığını dile getirdi.



Bağışlarla kurulan stüdyo



Emced Grubu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Gazzavi, 17 sanatçıdan oluşan grubun amacının "tüm Müslümanlara sanat yoluyla Filistin sevgisini aşılamak" olduğunu söyledi.



Gazzavi, "Aldığımız küçük bağışlarla Sayda şehrinde bir stüdyo kurduk. Böylece yaptığımız müziği kaydetme, sanatımızı ilerletme ve kitlelere ulaşma imkanı bulduk." dedi.



İstanbul'da 2007'de düzenlenen Uluslararası Kudüs Konferansı'na katıldıklarını belirten Gazzavi, burada müziklerinin büyük beğeni topladığını ve bir de ödül kazandıklarını anlattı.



Gazzavi ayrıca grup üyelerinin çoğunun farklı meslek gruplarında çalışan Filistin asıllı kişilerden oluştuğunu ve müzik çalışmalarını gönüllülük esasına dayanarak sürdürdüklerini ifade etti.