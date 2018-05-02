Filistinlilerden ABD'li Senatör Schumer'e Gazze Çağrısı

Gazze'deki "Uluslararası İlişkiler Konseyi" (UİK) isimli kuruluş, ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Charles Schumer'e, Filistinlilerin yaşadığı kötü insani şartları görmesi için Gazze'yi ziyaret etmesi çağrısında bulundu.

UİK'in Gazze'deki Enformasyon Bakanlığında yaptığı basın toplantısında, Filistinli hukukçu Ahmed Tutah, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü insani durumu yerinde görmesi amacıyla Gazze'yi ziyaret etmesi için Schumer'e gönderilen mektubu okudu.

Schumer'e gönderilen mektupta, "Siz, Demokrat Parti'de kültürlü ve insani bir lider olarak biliniyorsunuz. Gazze halkıyla birçok konuda ortak yönleriniz var. Sizin sosyal ve ekonomik olarak mütevazı bir geçmişiniz var ve biz de öyleyiz." ifadelerine yer verildi.