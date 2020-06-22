Filistinlilerden AB'ye, "İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine müdahale" çağrısı Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü gözaltılar ve ev yıkma politikalarını durdurması için Avrupa Birliğine (AB) müdahale çağrısı yaptı.

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü gözaltılar ve ev yıkma politikalarını durdurması için Avrupa Birliğine (AB) müdahale çağrısı yaptı.

Doğu Kudüs'teki AB temsilciliğinin önünde toplanan bir grup Filistinli, AB'den İsrail'in son dönemde artırdığı gerilime müdahale etme talebinde bulundu.

Temsilciliğin önünde toplanan Filistinliler, "ev yıkma, topraklara el koyma işgalin kirli yüzüdür" ve "işgal yok olmaya mahkumdur" şeklinde ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezalarına, gözaltı operasyonlarına ve yıkım politikalarına dikkati çekti.

Şeyh Sabri, Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine müdahale etme çağrısı yaptı.

Gruba katılan Filistinliler daha sonra AB'ye hitaben yazılan mektubu temsilciliğe teslim etti.

Kaynak: AA