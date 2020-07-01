Filistinliler, Tel Aviv'in ilhak planını protesto etti GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Göstericilerin yürüyüşü Göstericilerin slogan atması Hayfa kenti yakınlarındaki Arara köyünde toplanan bir grup Filistinli, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Göstericilerin yürüyüşü Göstericilerin slogan atması Hayfa kenti yakınlarındaki Arara köyünde toplanan bir grup Filistinli, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını protesto etti. Gösteri sırasında İsrail güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı. Kaynak: AA