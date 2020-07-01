Filistinliler, Tel Aviv'in ilhak planını protesto etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Göstericilerin yürüyüşü Göstericilerin slogan atması Hayfa kenti yakınlarındaki Arara köyünde toplanan bir grup Filistinli, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını protesto etti.
01.07.2020 23:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:42
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar
Göstericilerin yürüyüşü
Göstericilerin slogan atması Hayfa kenti yakınlarındaki Arara köyünde toplanan bir grup Filistinli, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını protesto etti. Gösteri sırasında İsrail güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.
Kaynak: AA