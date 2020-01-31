Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor
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Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor

Filistin'in el-Halil kentinde mülteci kampında yaşayan Filistinliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti.

31.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:16
Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor

Filistin'in el-Halil kentinde mülteci kampında yaşayan Filistinliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti.


Yüzlerce Filistinli ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bulunan Aroub mülteci kampında protesto gösterileri düzenledi.


Göstericiler, Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini Filistin bayrakları açıp, slogan atarak ortaya koydu. İsrail işgal güçleri ise göstericileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla dağıttı. - EL HALİL

Kaynak: İHA
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