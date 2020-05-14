Filistinliler, Pompeo'nun İsrail ziyaretini protesto etti
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Filistinliler, Pompeo'nun İsrail ziyaretini protesto etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyareti, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.

Filistinliler, Pompeo'nun İsrail ziyaretini protesto etti
14.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:48

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyareti, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Şuheda Meydanı'nda toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in Batı Şeria ilhakını görüşmek üzere Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD'nin Filistin davasına ilişkin tavrını eleştiren sloganlar attı.

Gösteriye katılan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul burada yaptığı konuşmada, Filistin halkı ve yönetiminin, Filistin davasını hedef alan ABD-İsrail planlarını reddettiğini vurgulayarak, "Tüm meydan okumalara karşı birliğimizle mücadele edeceğiz ve tüm haklarımızı elde edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Alul, milli projelerinin hedef alınması nedeniyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci olmasına rağmen gösteriyi düzenlediklerini kaydetti.

İsrail'in "ilhak" planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini dün İsrail'e gerçekleştirmişti.

Ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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