Filistinliler Mescid-i Aksa imamı için protesto gösterisi düzenledi

26.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:08

Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlatılmasını protesto etti.



İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında Mescid-i Aksa'ya girdiği için soruşturma başlattı. Filistinliler, İsrail polisinin Şeyh Sabri'yi polis merkezine çağırması üzerine polis merkezi önünde toplanarak, kararı protesto etti.



İsrail polisi, geçtiğimiz Pazar günü Sabri'nin halkı kışkırttığı iddiasıyla bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamıştı. Ancak Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırmıştı. Dün gece Şeyh Sabri'nin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 1 haftalık yasağın 4 aya uzatıldığını söyleyerek Sabri'yi polis merkezine çağırmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İHA